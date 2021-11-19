Дипломат Орджоникидзе объяснил передачу полномочий президента США Камале Харрис

"Ничего удивительного в этом нет. Это не первый раз, когда президент находится в состоянии невозможности исполнения своих обязанностей по причине здоровья. Естественно, он должен передать полномочия. Это нормально, ничего в этом нет страшного. Он же не может в состоянии анестезии действовать", — цитирует Орджоникидзе РИА "Новости".



