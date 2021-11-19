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Дипломат Орджоникидзе объяснил передачу полномочий президента США Камале Харрис

Он напомнил, что похожая ситуация была во времена Рональда Рейгана в 1981 году, когда он подвергся покушению и был ранен.

19 ноября, 17:44
<p>Фото © Fzcebook / <a href="https://www.facebook.com/KamalaHarris/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kamala Harris</a></p>

Фото © Fzcebook / Kamala Harris

Бывший заместитель генсека ООН и председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе назвал временную передачу полномочий президента США вице-президенту страны Камале Харрис стандартной процедурой.

"Ничего удивительного в этом нет. Это не первый раз, когда президент находится в состоянии невозможности исполнения своих обязанностей по причине здоровья. Естественно, он должен передать полномочия. Это нормально, ничего в этом нет страшного. Он же не может в состоянии анестезии действовать", цитирует Орджоникидзе РИА "Новости".


Дипломат уверен, что Байден вернётся на пост президента сразу, как только закончится действие анестезии. Он также уточнил, что вице-президенту США Харрис "власти вообще никакой не дают".

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Ранее стало известно, что Байден передаст полномочия президента Камале Харрис на время своей колоноскопии. Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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