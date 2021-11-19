Сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" в разных странах, в том числе в России, столкнулись с неполадками в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов в онлайн-режиме.

Наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступает из США, Великобритании и Германии. Также проблемы у юзеров из России, Нидерландов, Испании и Италии. В "Инстаграме" фиксируются проблемы в работе приложения и веб-сайта. Пользователи "Фейсбука" также сообщают о неполадках в работе веб-сайта, приложения. Юзеры испытывают трудности при размещении публикаций. В "Вотсапе" наблюдаются сложности при отправке сообщений и соединении с сервером.