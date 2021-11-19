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Сбой произошёл в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Юзеры жалуются на проблемы с приложениями и веб-сайтами.

19 ноября, 17:53

Фото © Pixabay

Пользователи "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" в разных странах, в том числе в России, столкнулись с неполадками в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов в онлайн-режиме.

Наибольшее число жалоб на работу соцсетей и мессенджера поступает из США, Великобритании и Германии. Также проблемы у юзеров из России, Нидерландов, Испании и Италии. В "Инстаграме" фиксируются проблемы в работе приложения и веб-сайта. Пользователи "Фейсбука" также сообщают о неполадках в работе веб-сайта, приложения. Юзеры испытывают трудности при размещении публикаций. В "Вотсапе" наблюдаются сложности при отправке сообщений и соединении с сервером.

Пользователи пожаловались на крупные сбои в работе Google и Spotify

Пользователи пожаловались на крупные сбои в работе Google и Spotify

Ранее пользователи "Твиттера" из разных стран, в том числе из РФ, пожаловались на неполадки в работе социальной сети.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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