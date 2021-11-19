Питерский "Зенит" на своём поле разгромил "Нижний Новгород" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1.

Главным героем встречи стал Артём Дзюба, который трижды сумел поразить ворота нижегородцев, а также отдать блестящий голевой пас на Малкома. Автором ещё одного мяча "Зенита" стал Дмитрий Чистяков. У проигравших свой гол забил Козлов.