Бомбардир снова в деле: Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород"
Петербуржцы благодаря этому результату укрепились на первой строчке, оторвавшись от преследователей на шесть очков.
Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" на своём поле разгромил "Нижний Новгород" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1.
Главным героем встречи стал Артём Дзюба, который трижды сумел поразить ворота нижегородцев, а также отдать блестящий голевой пас на Малкома. Автором ещё одного мяча "Зенита" стал Дмитрий Чистяков. У проигравших свой гол забил Козлов.
Благодаря этому результату "Зенит" упрочил своё лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от преследователей на шесть очков. "Нижний" же расположился на 13-м месте, имея в активе 14 очков.
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