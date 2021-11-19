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Бомбардир снова в деле: Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Нижний Новгород"

Петербуржцы благодаря этому результату укрепились на первой строчке, оторвавшись от преследователей на шесть очков.

19 ноября, 17:56

Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" на своём поле разгромил "Нижний Новгород" в матче 15-го тура РПЛ со счётом 5:1.

Главным героем встречи стал Артём Дзюба, который трижды сумел поразить ворота нижегородцев, а также отдать блестящий голевой пас на Малкома. Автором ещё одного мяча "Зенита" стал Дмитрий Чистяков. У проигравших свой гол забил Козлов.

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Благодаря этому результату "Зенит" упрочил своё лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от преследователей на шесть очков. "Нижний" же расположился на 13-м месте, имея в активе 14 очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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