Министра культуры Крыма Новосельскую арестовали по делу о взятке в 25 млн рублей
Ранее подозреваемая была этапирована в Москву. Ей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма
Басманный суд Москвы арестовал главу Минкульта Крыма Арину Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана чиновнице на два месяца — до 17 января 2022 года. По инкриминируемой статье ей может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
Ранее стало известно, что Новосельскую задержали по факту получения взятки в 25 миллионов рублей. Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма, после чего её этапировали в Москву. Также Лайф рассказывал, чем известна чиновница Новосельская: получение взятки за заказ на реконструкцию театра может быть не единственным эпизодом — контрактов было много.
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