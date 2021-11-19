Министра культуры Крыма Новосельскую арестовали по делу о взятке в 25 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал главу Минкульта Крыма Арину Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана чиновнице на два месяца — до 17 января 2022 года. По инкриминируемой статье ей может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.