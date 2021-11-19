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Министра культуры Крыма Новосельскую арестовали по делу о взятке в 25 млн рублей

Ранее подозреваемая была этапирована в Москву. Ей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

19 ноября, 18:10
<p>Арина Новосельская. Фото © <a href="https://mkult.rk.gov.ru/ru/photo-report/show/2320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства культуры Крыма</a></p>

Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Басманный суд Москвы арестовал главу Минкульта Крыма Арину Новосельскую по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана чиновнице на два месяца — до 17 января 2022 года. По инкриминируемой статье ей может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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Ранее стало известно, что Новосельскую задержали по факту получения взятки в 25 миллионов рублей. Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма, после чего её этапировали в Москву. Также Лайф рассказывал, чем известна чиновница Новосельская: получение взятки за заказ на реконструкцию театра может быть не единственным эпизодом — контрактов было много.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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