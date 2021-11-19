Бриллианты, муж с саксофоном и фразы с огоньком: Чем известна задержанная за взятку глава крымского Минкульта Следствие решает вопрос об аресте Арины Новосельской, подозреваемой в получении 25 млн рублей за заказ на реконструкцию театра. Это может быть не единственным эпизодом — контрактов было много. 19 ноября, 17:23 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Щербак, кадр из видео YouTube / ПРО КРЫМ / Zair Bakkal

Следственный комитет возбудил уголовное дело против министра культуры Крыма 45-летней Арины Новосельской. Её подозревают в получении особо крупной взятки от застройщиков Крымского государственного центра детского театрального искусства (Театра кукол) на улице Горького, 9 в Симферополе. Деньги ей якобы ещё в 2018 году передал представитель одного из подрядчиков — петербургской фирмы "Меандр". Компания получала от Минкульта Крыма наиболее выгодные госзаказы.

На строительство нового пятиэтажного здания для детского театра планировалось потратить около миллиарда рублей. Ввести его в эксплуатацию власти обещали уже в декабре 2019 года. Но по итогу объект не достроен до сих пор, все работы на данный момент заморожены. Контракт с "Меандром" расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков. Арина Новосельская прикрывала "Меандр" до последнего. Она утверждала, что задержка якобы связана с "перепроектированием" из-за возникших технических сложностей.

Кадр из видео YouTube / ПРО КРЫМ / Zair Bakkal

Вот так выглядела стройка на февраль 2020 года.

Возможно, театр кукол — это далеко не единственный объект, возведение которого вызвало у следователей вопросы к "Меандру". Точно так же затянулась реконструкция Митридатских лестниц. Этот тендер тоже пришлось передавать на переделку новому подрядчику. К компании возникли серьёзные претензии и по реконструкции Воронцовского дворца в Алупке. Новая кровля не выдержала первого же дождя.

В конце августа 2021 года Минкульт Крыма даже обратился с иском в Арбитражный суд региона о взыскании с "Меандра" почти 25 млн рублей за то, что компания так и не устранила недостатки в Воронцовском дворце. Не исключено, что у бизнесменов появились вопросы к главе Минкульта Новосельской, которая, по версии следствия, ранее якобы взяла деньги за покровительство. Что-то на переговорах пошло не так, после чего правоохранители и узнали о взятке в 25 млн рублей.

Со скандалами, срывами сроков, исками в суды и уголовными делами закончились дорогостоящие работы "Меандра" по реконструкции Ливадийского дворца в Ялте, Ханского дворца в Бахчисарае и здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка в Симферополе.

За "Меандром" давно тянутся скандалы. Гендиректора фирмы Елену Завадскую и фактического, по мнению следствия, владельца Евгения Ярмоша задержали ещё год назад. Но по другому делу — о хищении 191 млн рублей при реставрации Петербургской консерватории. Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. С тех пор они в СИЗО.

Следователи уже провели обыски дома и в рабочем кабинете Новосельской. После этого её доставили в региональное управление СК России в Симферополе. Следствие уже обратилось в суд с просьбой об аресте чиновницы. Ночь Новосельская проведёт в изоляторе временного содержания.

Губернатор республики Сергей Аксёнов уже прокомментировал задержание.

— Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всём разберутся и сделают выводы в соответствии с законом, — написал он в своих соцсетях.

Эпатажный министр

Впервые на федеральном уровне Арина Новосельская прославилась тем, что публично выругалась матом на правительственном видеосовещании весной этого года. Чиновница неожиданно прервала речь Сергея Аксёнова фразой: "Да *** твою мать, поставили, как обезьяне", — имея в виду микрофон. Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще, что ли?" В итоге чиновница отделалась простыми извинениями.

Вскоре Арина стала героем мемов на местном уровне. В Керчь прибыла официальная делегация из Москвы. Новосельская провела гостям экскурсию по знаменитой Митридатской лестнице. Указывая на скульптуру грифона (неотъемлемая часть символики города на протяжении многих веков), она заявила: "Это символ города — орлолев". Над её "орлольвами" смеялся весь город.

Совсем недавно, 1 сентября, министр культуры ездила по школам, чтобы лично поздравить с Днём знаний учеников. Для визитов она выбрала белый полупрозрачный брючный костюм, сквозь который просвечивало бельё. Родители школьников посчитали наряд вульгарным и неуместным на школьной линейке.

Новосельская вообще запомнилась яркими образами. Например, иногда на её шее появлялось колье, усыпанное бриллиантами, а в ушах — такие же серьги. В 2019 году министр заявила доход в 2,7 миллиона рублей.

Чиновник-музыкант

Арина Новосельская родилась в Екатеринбурге, вскоре её семья переехала в Симферополь. Судя по официальной биографии, министр получила хорошее образование. С золотой медалью окончила школу, с отличием — Симферопольское музыкальное училище им. Чайковского, затем обучалась в аспирантуре Донецкой государственной консерватории имени Прокофьева и магистратуре Крымского университета культуры, искусств и туризма. Ещё у неё есть диплом Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Её карьера началась с преподавания игры на фортепиано. В начале нулевых она уже была директором местной школы эстетического воспитания. С 2007-го трудилась помощником депутата Верховной рады Украины от Партии регионов. Спустя два года стала замминистра культуры Крыма. После того как республика вернулась в состав России, её повысили до министра.

Если судить по базе СПАРК, то по паспорту Новосельская вовсе не Арина, а Вера. Она уже объясняла этот казус.

— Мой папа, Питаш Вадим Николаевич, обрусевший китаец. Меня назвали китайским именем, которое не прошло в загсе, и написали первое попавшееся — Вера. Потом вся семья решила, что Верой я не буду, и стали называть меня Ариной, — сообщила Арина-Вера в одном из интервью.

В 2016 году в Крыму закрыли производственно-коммерческое малое предприятие "Ардан". Им в разное время владели Вадим Сергеевич Питаш, Сергей Николаевич Питаш и Сергей Вадимович Питаш. Последний является братом министра культуры Крыма. Он инвалид, прикован к постели, сочиняет стихи.

Муж крымского министра — Александр Новосельский. Фото © facebook / Александр Новосельский

Муж министра — 72-летний Александр Новосельский. Известный саксофонист и нотариус в одном лице. Он выпускник Одесской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств Украины, обладатель Гран-при Всемирного конкурса джазовых исполнителей в Нью-Йорке, участник международного джазового проекта "Окно в Израиль". А нотариальная контора Новосельского находится в Симферополе на улице Горького. У четы Новосельских есть 21-летний сын Давид. Он будущий медик, учится в Москве в Первом МГМУ им. Сеченова.

У задержанной чиновницы нет дорогих активов. По некоторым данным, она с мужем занимает две квартиры в Симферополе на Ленинском бульваре, 22 — это 70-летний дом.

Авторы Егор Пережогин