Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла "осенним вмешательством" в дела РФ проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.

"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень тёплая, не знаю", — иронично заметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".