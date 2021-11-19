"Осеннее вмешательство": Захарова иронично отреагировала на резолюцию США о выборах в России
Дипломат в шутку предположила, что всему виной может быть тёплая погода.
Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла "осенним вмешательством" в дела РФ проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.
"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень тёплая, не знаю", — иронично заметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.
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