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"Осеннее вмешательство": Захарова иронично отреагировала на резолюцию США о выборах в России

Дипломат в шутку предположила, что всему виной может быть тёплая погода.

19 ноября, 18:32
<p>Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226816349344488&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла "осенним вмешательством" в дела РФ проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в России в 2024 году.

"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень тёплая, не знаю", — иронично заметила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее стало известно, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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