Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии, но он пока ещё проходит плановый медицинский осмотр в центре ВМС Соединённых Штатов имени Уолтера Рида. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил [по телефону] с вице-президентом и руководителем аппарата сотрудников Белого дома [Роном Клайном] в 11:35 утра (19:35 мск. — Прим. Лайфа). Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям. Он останется в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра", — уточнила Псаки.