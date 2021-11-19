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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии

На время проводимой под наркозом процедуры он передал полномочия вице-президенту Камале Харрис.

19 ноября, 18:48
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/174845104584341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Facebook / The White House

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после колоноскопии, но он пока ещё проходит плановый медицинский осмотр в центре ВМС Соединённых Штатов имени Уолтера Рида. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил [по телефону] с вице-президентом и руководителем аппарата сотрудников Белого дома [Роном Клайном] в 11:35 утра (19:35 мск. — Прим. Лайфа). Президент был в хорошем расположении духа и в это время приступил к своим обязанностям. Он останется в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра", — уточнила Псаки.

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Ранее стало известно, что Байден передаст полномочия президента Камале Харрис на время своей колоноскопии под наркозом. Деликатные детали медобследования политика стали известны широкой общественности с лёгкой руки Джен Псаки.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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