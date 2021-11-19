Стартовал финал студенческого конкурса "Большая перемена"

В Нижнем Новгороде прошло открытие финала всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Он проводится для студентов вторых – четвёртых курсов колледжей, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.

"В финале участвует 600 студентов из множества регионов России. Среди них определят 300 победителей. 150 студентов четвёртых курсов получат премии в размере одного миллиона рублей, а 150 учащихся вторых-третьих курсов — по 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в финале конкурсанты объединятся в команды и решат кейсы по четырём темам: "Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания" и "Общество", а также разработают проекты, направленные на улучшение различных сфер общественной жизни.

"Здорово, что у ребят тоже появилась возможность участия в проекте. Большое количество студентов откликнулось для участия в конкурсе, показав при этом хорошую подготовку и активную жизненную позицию", — отметил заместитель гендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Мероприятие предполагает мотивационные встречи и творческие мастер-классы, такие как "Город мастеров", а также образовательные экскурсии: "Культурный Нижний", "Исторический Нижний", "Научный Нижний", "Спортивный Нижний" и "Судоходный Нижний". При этом конкурс "Большая перемена" проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.