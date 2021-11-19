"Площадь ожогов угрожающая": Врач Шарипов рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой
По словам доктора, артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа крови не имеет значения — из неё будет отфильтрована плазма.
Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, находится в стабильном, но тяжёлом состоянии, у неё ожог лица. Об этом рассказал профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.
"У неё ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что ещё более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много", — отметил медик в эфире телеканала "Россия-1".
По словам доктора, Хлебниковой нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа крови не имеет значения — из неё будет отфильтрована плазма.
Шарипов добавил, что артистка находится в очень надёжных руках, ей занимается целая группа специалистов.
"Не хочу забегать вперёд, но удалось справиться с острой фазой травматического шока — она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди — это другое", — пояснил медик.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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