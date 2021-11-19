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"Площадь ожогов угрожающая": Врач Шарипов рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

По словам доктора, артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа крови не имеет значения — из неё будет отфильтрована плазма.

19 ноября, 19:16

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, находится в стабильном, но тяжёлом состоянии, у неё ожог лица. Об этом рассказал профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.

"У неё ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что ещё более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много", — отметил медик в эфире телеканала "Россия-1".

Рустам Солнцев возложил вину за состояние Марины Хлебниковой на её родных

Рустам Солнцев возложил вину за состояние Марины Хлебниковой на её родных

По словам доктора, Хлебниковой нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа крови не имеет значения — из неё будет отфильтрована плазма.

Шарипов добавил, что артистка находится в очень надёжных руках, ей занимается целая группа специалистов.

Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

Появились первые фото из сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой

"Не хочу забегать вперёд, но удалось справиться с острой фазой травматического шока — она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди — это другое", — пояснил медик.

Как певица Марина Хлебникова сгорела задолго до пожара

Как певица Марина Хлебникова сгорела задолго до пожара

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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