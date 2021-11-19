Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, находится в стабильном, но тяжёлом состоянии, у неё ожог лица. Об этом рассказал профессор, хирург НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Игорь Шарипов.

"У неё ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что ещё более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела — это много", — отметил медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам доктора, Хлебниковой нужны доноры крови для переливания белков и электролитов. При этом группа крови не имеет значения — из неё будет отфильтрована плазма.

Шарипов добавил, что артистка находится в очень надёжных руках, ей занимается целая группа специалистов.