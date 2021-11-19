Рустам Солнцев возложил вину за состояние Марины Хлебниковой на её родных

Шоумен и блогер Рустам Солнцев считает, что в ситуации с певицей Мариной Хлебниковой просто не было людей, которые бы взяли ситуацию в свои руки. По его мнению, человека просто не лечили и, как другие звёзды 90-х, она осталась безнадзорной.

"Дело в том, что этих певиц и певцов 90-х — их косит, их выкашивает сейчас коса смертельная. Они нажились, жизненное задание выполнили, как им показалось. Раз они выполнили это задание, то им пора на тот свет, как Майкл Джексон. Меня в таких ситуациях всегда удивляло, почему рядом нет людей, а точнее — они есть, как правило, но они почему-то не берут ситуацию в свои руки, не разрешают это всё. Не лечат человека, человек остаётся безнадзорным и катится просто как камень под гору", — сказал он в беседе с Лайфом.