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Рустам Солнцев возложил вину за состояние Марины Хлебниковой на её родных

Он с негодованием отметил, что людям в окружении певицы стоило взять ситуацию в свои руки и помочь ей.

19 ноября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Филиппов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Филиппов Алексей

Шоумен и блогер Рустам Солнцев считает, что в ситуации с певицей Мариной Хлебниковой просто не было людей, которые бы взяли ситуацию в свои руки. По его мнению, человека просто не лечили и, как другие звёзды 90-х, она осталась безнадзорной.

"Дело в том, что этих певиц и певцов 90-х — их косит, их выкашивает сейчас коса смертельная. Они нажились, жизненное задание выполнили, как им показалось. Раз они выполнили это задание, то им пора на тот свет, как Майкл Джексон. Меня в таких ситуациях всегда удивляло, почему рядом нет людей, а точнее — они есть, как правило, но они почему-то не берут ситуацию в свои руки, не разрешают это всё. Не лечат человека, человек остаётся безнадзорным и катится просто как камень под гору", — сказал он в беседе с Лайфом.

Он также припомнил последнюю личную встречу с Хлебниковой. По словам шоумена, певица тогда "была страшна как ядерная война". При этом Солнцев отметил, что желает коллеге по шоу-бизнесу скорейшего выздоровления.

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Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ им. Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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