Бутина сочла предложение конгрессменов США о выборах в РФ "ограниченным тявканьем"

По её мнению, такая резолюция — просто необходимость произвести впечатление на американских избирателей.

Предложение конгрессменов США не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году, на которых в случае выдвижения может победить Владимир Путин, вызвано их собственным бессилием, заявила в беседе с "Газетой.ru" член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

"Речь идёт о таких действиях США из-за их собственного бессилия. Людям нужно что-то сказать своим избирателям, а сказать нечего, поэтому это похоже на достаточно ограниченное по своим возможностям тявканье", — считает Бутина.

По мнению народной избранницы, "заклятые друзья" за океаном могут принимать "какие угодно резолюции", однако право определять, "что является законным на территории России, а что нет", принадлежит исключительно гражданам РФ.