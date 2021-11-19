Бутина сочла предложение конгрессменов США о выборах в РФ "ограниченным тявканьем"
По её мнению, такая резолюция — просто необходимость произвести впечатление на американских избирателей.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Предложение конгрессменов США не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году, на которых в случае выдвижения может победить Владимир Путин, вызвано их собственным бессилием, заявила в беседе с "Газетой.ru" член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
"Речь идёт о таких действиях США из-за их собственного бессилия. Людям нужно что-то сказать своим избирателям, а сказать нечего, поэтому это похоже на достаточно ограниченное по своим возможностям тявканье", — считает Бутина.
По мнению народной избранницы, "заклятые друзья" за океаном могут принимать "какие угодно резолюции", однако право определять, "что является законным на территории России, а что нет", принадлежит исключительно гражданам РФ.
Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.
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