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Бутина сочла предложение конгрессменов США о выборах в РФ "ограниченным тявканьем"

По её мнению, такая резолюция — просто необходимость произвести впечатление на американских избирателей.

19 ноября, 15:39
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Предложение конгрессменов США не признавать итоги президентских выборов в России в 2024 году, на которых в случае выдвижения может победить Владимир Путин, вызвано их собственным бессилием, заявила в беседе с "Газетой.ru" член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

"Речь идёт о таких действиях США из-за их собственного бессилия. Людям нужно что-то сказать своим избирателям, а сказать нечего, поэтому это похоже на достаточно ограниченное по своим возможностям тявканье", — считает Бутина.

По мнению народной избранницы, "заклятые друзья" за океаном могут принимать "какие угодно резолюции", однако право определять, "что является законным на территории России, а что нет", принадлежит исключительно гражданам РФ.

Песков уверен, что Госдума и Совфед не оставят без реакции резолюцию США о выборах 2024 года

Песков уверен, что Госдума и Совфед не оставят без реакции резолюцию США о выборах 2024 года

Напомним, конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Документ уже раскритиковал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, увидев в нём угрозу окончательного разрыва отношений двух стран.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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