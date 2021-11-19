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Сожитель сотрудницы полиции в Новосибирске два месяца насиловал её маленькую дочь

Пара рассталась примерно полгода назад, а в начале ноября девочка рассказала матери, что с ней делал бывший отчим.

19 ноября, 19:46

Фото © Pixabay

В Новосибирске сожитель сотрудницы полиции насиловал её пятилетнюю дочь. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

32-летняя женщина познакомилась со своим будущим партнёром два года назад. Вместе с дочкой она переехала в его квартиру. Как сообщил источник, в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года 35-летний безработный мужчина несколько раз насиловал ребёнка в квартире, где они жили. Вскоре пара рассталась, мать с дочерью уехали на своё прежнее место жительства. В начале ноября девочка рассказала матери, что с ней делал бывший отчим.

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В результате 16 ноября женщина написала заявление в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, который свою вину отрицает, сейчас находится в СИЗО в ожидании суда.

Ранее суд на Кубани вынес приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней "невесты".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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