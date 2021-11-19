Сожитель сотрудницы полиции в Новосибирске два месяца насиловал её маленькую дочь

32-летняя женщина познакомилась со своим будущим партнёром два года назад. Вместе с дочкой она переехала в его квартиру. Как сообщил источник, в период с 1 апреля по 31 мая 2021 года 35-летний безработный мужчина несколько раз насиловал ребёнка в квартире, где они жили. Вскоре пара рассталась, мать с дочерью уехали на своё прежнее место жительства. В начале ноября девочка рассказала матери, что с ней делал бывший отчим.