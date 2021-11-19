Псаки: Вашингтон приветствует слова Путина о мирном разрешении конфликта в Донбассе
Вместе с тем представитель Белого дома вновь заявила, что США серьёзно обеспокоены в связи с "военными действиями со стороны России в отношении Украины".
Фото © ТАСС / Picture alliance / Consolidated
Вашингтон приветствует ряд заявлений президента России Владимира Путина, которые он сделал на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг. В частности, Белый дом положительно оценил слова российского лидера о мирном разрешении конфликта в Донбассе, сообщила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки.
"Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путём на основе Минских договорённостей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках Минских договорённостей и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", — сказала Псаки на брифинге.
Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома вновь заявила, что США серьёзно обеспокоены в связи с "военными действиями со стороны России в отношении Украины". Вашингтон призывает Москву "к деэскалации напряжённости".
Также Псаки попросили прокомментировать высказывания президента РФ о том, что Запад "очень поверхностно относится" к российским "предостережениям и разговорам о красных линиях", и о том, что поставки западными странами летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. У представителя Белого дома спросили, к чему больше склоняются США — к предостережениям о красных линиях или к помощи Украине.
"Мы следуем тому, что соответствует интересам США, что соответствует интересам нашей национальной безопасности", — ответила Псаки.
Напомним, на расширенном заседании коллегии МИД РФ президент РФ также назвал подчёркнуто конфронтационным настрой НАТО в отношении России и заявил, что учения Запада в Чёрном море выходят за грань.
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