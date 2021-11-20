Читатели французской газеты Le Figaro возмутились статьёй о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной. Они выступили против агрессивной политики НАТО в комментариях к публикации, пишет портал "ИноСМИ".

"Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей", — отметил один из пользователей.

"Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией", — с иронией написал другой читатель.

"В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ", — дал прогноз третий пользователь.

Некоторые читатели восхитились терпением России и назвали Украину яблоком раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать Франции выполнить её историческую стратегическую задачу — сблизиться с Россией.