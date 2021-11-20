"Украина — яблоко раздора": Французы предложили покинуть НАТО и заключить союз с Россией
По словам некоторых читателей газеты Le Figaro, Вашингтон мешает Парижу выполнить его историческую стратегическую задачу — сблизиться с Москвой.
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Читатели французской газеты Le Figaro возмутились статьёй о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной. Они выступили против агрессивной политики НАТО в комментариях к публикации, пишет портал "ИноСМИ".
"Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей", — отметил один из пользователей.
"Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией", — с иронией написал другой читатель.
"В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ", — дал прогноз третий пользователь.
Некоторые читатели восхитились терпением России и назвали Украину яблоком раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать Франции выполнить её историческую стратегическую задачу — сблизиться с Россией.
"Давайте <…> выйдем из НАТО и начнём договариваться о стратегическом партнёрстве с Россией, нашим давним союзником", — призвали в комментариях.
В последнее время ряд западных СМИ и политиков заявляют о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. В свою очередь президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. К слову, даже в Киеве опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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