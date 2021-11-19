Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move
Предварительно, манёвры пройдут с 31 января по 8 февраля в Остенде в Бельгии.
Фото © Facebook / ВМС ЗС України
Украина впервые примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move — 2022. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Незалежной в "Фейсбуке".
"Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", — цитирует пресс-служба старшего офицера командования подготовки командования Военно-морских сил ВС Украины капитана второго ранга Артёма Матвиенко.
Учения должны пройти с 31 января по 8 февраля следующего года в бельгийском городе Остенде. Однако в ВС Украины подчёркивают, что всё зависит от эпидемиологической ситуации.
"В прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", — уточнил Матвиенко.
Ранее депутат Верховной рады Илья Кива раскрыл план спровоцировать Россию с помощью базы НАТО на Украине. По словам парламентария, перед новым министром обороны Незалежной Алексеем Резниковым стоит задача по созданию базы альянса в стране в течение полугода.
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