Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО Dynamic Move

Украина впервые примет участие в командно-штабных учениях НАТО Dynamic Move — 2022. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВС Незалежной в "Фейсбуке".

"Целью учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы по проведению комплекса операций по разминированию", — цитирует пресс-служба старшего офицера командования подготовки командования Военно-морских сил ВС Украины капитана второго ранга Артёма Матвиенко.

Учения должны пройти с 31 января по 8 февраля следующего года в бельгийском городе Остенде. Однако в ВС Украины подчёркивают, что всё зависит от эпидемиологической ситуации.

"В прошлом году происходило также планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели", — уточнил Матвиенко.