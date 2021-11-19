Нейробиолог Шпитцер назвал причины развития цифровой деменции

Использование гаджетов может привести к постепенному разрушению нейронных связей из-за отсутствия нагрузки на мозг. Об этом заявил нейробиолог, завкафедры психиатрии Ульмского университета, внештатный эксперт клиники Verba Mayr Манфред Шпитцер.

В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что цифровые устройства снижают уровень концентрации, уменьшают когнитивные способности и отрицательно влияют на вербальные навыки человека.

"Впоследствии и наступает цифровая деменция — заболевание, которое сопровождается расстройствами памяти, сложностями в восприятии информации и отсутствием критического мышления", — сказал Шпитцер.

Эксперт подчёркивает, что в зоне риска оказывается подрастающее поколение, которое проводит за гаджетами продолжительное время. По словам Шпитцера, мнение о том, что различные устройства должны помогать в развитии, ошибочно. Он уверен, что они вредят образовательному процессу.

"Четверть тех, кто смотрел телевизор более трёх часов в день, не сумели окончить школьный курс, и только 10% из них получили высшее образование. Это означает, что цифровые устройства мешают достичь пиковой формы умственного развития и способствуют ранней деменции", — отметил специалист.

Нейробиолог советует родителям исключать электронные устройства из обучающего процесса и ограничивать времяпровождение детей в Сети. А взрослым он рекомендует диджитал-детоксы.