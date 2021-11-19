Ветеран НАТО Атламазоглу раскрыл сценарий прорыва спецназа США в Крым
По его словам, акцент будет делаться на уничтожении системы сдерживания противника A2AD.
Фото © Twitter / USNavyEurope
Американский спецназ готовится к прорыву на территорию России в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу, подчеркнув, что силы специальных операций подготовят плацдарм для ВМС и армии.
Как говорится в статье ветерана в Business Insider, основной упор спецназ будет делать на уничтожение системы A2AD. Речь идёт о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.
"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.
Эти действия, по его словам, позволят в дальнейшем успешно прорваться ВМС и американской армии. В случае же провала преимущества у США не будет, заключил ветеран НАТО.
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