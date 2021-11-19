НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ветеран НАТО Атламазоглу раскрыл сценарий прорыва спецназа США в Крым

По его словам, акцент будет делаться на уничтожении системы сдерживания противника A2AD.

19 ноября, 20:40

Фото © Twitter / USNavyEurope

Американский спецназ готовится к прорыву на территорию России в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу, подчеркнув, что силы специальных операций подготовят плацдарм для ВМС и армии.

Как говорится в статье ветерана в Business Insider, основной упор спецназ будет делать на уничтожение системы A2AD. Речь идёт о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.

В Совфеде предупредили об угрозе военного столкновения из-за действий НАТО в Чёрном море

В Совфеде предупредили об угрозе военного столкновения из-за действий НАТО в Чёрном море

Эти действия, по его словам, позволят в дальнейшем успешно прорваться ВМС и американской армии. В случае же провала преимущества у США не будет, заключил ветеран НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что учения Запада в Чёрном море выходят за грань. В силу "поверхностного" отношения иностранных партнёров к нашим предостережениям РФ приходится добиваться от них серьёзных гарантий собственной безопасности, отметил глава государства.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1