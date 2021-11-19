Ветеран НАТО Атламазоглу раскрыл сценарий прорыва спецназа США в Крым

Американский спецназ готовится к прорыву на территорию России в Крыму. Об этом заявил ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу, подчеркнув, что силы специальных операций подготовят плацдарм для ВМС и армии.

Как говорится в статье ветерана в Business Insider, основной упор спецназ будет делать на уничтожение системы A2AD. Речь идёт о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО.

"ССО будут играть центральную роль в ликвидации российских установок A2AD в районе Крымского полуострова и китайских — в регионе Южно-Китайского моря", — пишет Атламазоглу.

Эти действия, по его словам, позволят в дальнейшем успешно прорваться ВМС и американской армии. В случае же провала преимущества у США не будет, заключил ветеран НАТО.