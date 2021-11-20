Известный фотограф Мик Рок скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его сайте.

"Наш любимый психоделический ренегат Мик Рок совершил юнгианское путешествие на другую сторону. Все, кому посчастливилось существовать на его орбите, знают, что Мик был больше, чем "человек, который снял 70-е", — говорится в сообщении.

В некрологе Рока назвали настоящей стихией и поэтом-фотографом, который посвятил свою жизнь тому, что любил.

Мик Рок известен как фотограф легенд рок-музыки, таких как Дэвид Боуи, группа Queen, Игги Поп и The Stooges, Сид Барретт, The Six Pistols, The Ramones, Talking Heads, Blondie и многих других. Также он снял несколько клипов Боуи, среди которых Life on Mars, John и Space Oddity.