Мик Рок известен как фотограф легенд рок-музыки, таких как Дэвид Боуи, группа Queen, Игги Поп и The Stooges, Сид Барретт, The Six Pistols, The Ramones, Talking Heads, Blondie и многих других. Также он снял несколько клипов Боуи, среди которых Life on Mars, John и Space Oddity.