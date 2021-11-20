Акция протеста в Роттердаме против антикоронавирусных ограничений переросла в жёсткие столкновения с силовиками. Пользователи социальных сетей делятся записями беспорядков.

На опубликованных кадрах видно, что протестующие бросают в полицейских фаеры и большие камни, поджигают машины. Также они открыли по правоохранителям стрельбу из фейерверков и крушат магазинные витрины.

Силовики разгоняют толпу слезоточивым газом и водомётами. На улице слышна стрельба.