Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки
Демонстранты закидывают полицейских фаерами и булыжниками, те в ответ применяют водомёты и слезоточивый газ.
Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки. Видео © Twitter / صلح العنزی / Ignorance / Guerrilla Reporters / Heuvelrug Intelligence / Jake Raijmann
Акция протеста в Роттердаме против антикоронавирусных ограничений переросла в жёсткие столкновения с силовиками. Пользователи социальных сетей делятся записями беспорядков.
На опубликованных кадрах видно, что протестующие бросают в полицейских фаеры и большие камни, поджигают машины. Также они открыли по правоохранителям стрельбу из фейерверков и крушат магазинные витрины.
Силовики разгоняют толпу слезоточивым газом и водомётами. На улице слышна стрельба.
Ранее в Ницце французские полицейские жёстко разогнали митингующих против коронавирусных ограничений. Участники акции протеста пришли к дому мэра, где их и встретила полиция. Главу города поведение протестующих возмутило.
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