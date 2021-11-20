НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лидер либералов ФРГ Линднер назвал условие для шанса на эксплуатацию "Северного потока – 2"

Вероятный будущий министр финансов Германии подчеркнул, что газопровод не является коммерческим проектом, каким долгое время его преподносили.

19 ноября, 21:31

Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance

Для того чтобы получить шанс на эксплуатацию "Северного потока – 2", России необходимо получить разрешение в соответствии с европейским законодательством, учесть интересы Украины и других восточноевропейских партнёров. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер, который считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост министра финансов ФРГ.

"Северный поток – 2" непременно должен получить шанс, если будет выдано разрешение на эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством и будут учтены справедливые интересы Украины и наших восточноевропейских партнёров", — отметил Линднер в беседе с газетой Suddeutsche Zeitung.

В Европе испугались холодной зимы без "Северного потока – 2"

В Европе испугались холодной зимы без "Северного потока – 2"

Лидер либералов подчеркнул, что "Северный поток – 2" не является коммерческим проектом, каким его долгое время преподносили.

Песков назвал неблагодарным делом гадать о сроках запуска "Северного потока – 2"

Песков назвал неблагодарным делом гадать о сроках запуска "Северного потока – 2"

Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. При этом сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть отложен до марта 2022 года.

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1