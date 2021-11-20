Лидер либералов ФРГ Линднер назвал условие для шанса на эксплуатацию "Северного потока – 2"

Для того чтобы получить шанс на эксплуатацию "Северного потока – 2", России необходимо получить разрешение в соответствии с европейским законодательством, учесть интересы Украины и других восточноевропейских партнёров. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер, который считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост министра финансов ФРГ.