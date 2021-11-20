Лидер либералов ФРГ Линднер назвал условие для шанса на эксплуатацию "Северного потока – 2"
Вероятный будущий министр финансов Германии подчеркнул, что газопровод не является коммерческим проектом, каким долгое время его преподносили.
Фото © ТАСС / DPA / Picture-alliance
Для того чтобы получить шанс на эксплуатацию "Северного потока – 2", России необходимо получить разрешение в соответствии с европейским законодательством, учесть интересы Украины и других восточноевропейских партнёров. Об этом заявил председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер, который считается одним из наиболее вероятных претендентов на пост министра финансов ФРГ.
"Северный поток – 2" непременно должен получить шанс, если будет выдано разрешение на эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством и будут учтены справедливые интересы Украины и наших восточноевропейских партнёров", — отметил Линднер в беседе с газетой Suddeutsche Zeitung.
Лидер либералов подчеркнул, что "Северный поток – 2" не является коммерческим проектом, каким его долгое время преподносили.
Напомним, ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. При этом сообщалось, что ввод в эксплуатацию газопровода может быть отложен до марта 2022 года.
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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