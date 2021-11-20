Псаки заявила, что Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Байдена
Представитель американской администрации пообещала сообщить, когда проведение переговоров будет согласовано.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / POOL / Михаил Метцель
Белый дом в настоящее время не готов анонсировать будущие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Джен Псаки.
"Я пока не готова анонсировать какой-либо звонок или встречу. Как только что-то в этом роде подтвердится или будет согласовано, мы будем готовы вам сообщить", — сказала Псаки на брифинге.
Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. Политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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