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Псаки заявила, что Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Байдена

Представитель американской администрации пообещала сообщить, когда проведение переговоров будет согласовано.

19 ноября, 21:59

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / POOL / Михаил Метцель

Белый дом в настоящее время не готов анонсировать будущие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Я пока не готова анонсировать какой-либо звонок или встречу. Как только что-то в этом роде подтвердится или будет согласовано, мы будем готовы вам сообщить", — сказала Псаки на брифинге.

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Как рассказывал Лайф, ранее сообщалось, что Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. Политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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