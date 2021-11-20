Псаки заявила, что Белый дом пока не готов анонсировать новый разговор Путина и Байдена

Белый дом в настоящее время не готов анонсировать будущие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Я пока не готова анонсировать какой-либо звонок или встречу. Как только что-то в этом роде подтвердится или будет согласовано, мы будем готовы вам сообщить", — сказала Псаки на брифинге.