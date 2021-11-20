Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по заполняемости залов

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась с письмом к вице-премьеру РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой, в котором попросила снять ограничения по заполняемости кинотеатров, работающих по системе QR-кодов. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Глава АВК Олег Березин отметил, что снятие ограничений может и не привести к росту посещаемости, но позволит "хотя бы снять негативную риторику вокруг кинотеатров" и продвигать их как места, где среди ограничений только QR-коды. По его словам, похожее письмо было отправлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Представитель Голиковой подтвердил поступления письма и заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.