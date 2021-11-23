Международный валютный фонд одобрил транш Киеву на $700 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение предоставить Киеву транш в размере 700 миллионов долларов (около 51 миллиарда рублей) в рамках завершившегося первого обзора украинской экономики. Механизм кредитования стенд-бай, рассчитанный на 18 месяцев, был согласован в прошлом году и предназначен для оказания помощи Украине в преодолении последствий пандемии CoViD-19. Об этом говорится в распространённом заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет сегодня завершил первый обзор экономических показателей Украины в рамках 18-месячного механизма стенд-бай, который был утверждён 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям получить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов, в результате чего общий объём выплат в рамках текущего механизма стенд-бай составит около 2,8 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении МВФ.