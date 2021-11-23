Россиянам дали возможность платить налоги за детей онлайн

Россияне теперь могут платить налоги за своих несовершеннолетних детей онлайн. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы России.

"В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц появилась новая функциональная возможность. В разделе "Профиль" добавилась вкладка "Семейный доступ", предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребёнка в личный кабинет родителя", — отмечается в сообщении ФНС.

Добавленный в профиль ребёнок будет исключён оттуда автоматически по достижении им совершеннолетия, добавляют в ведомстве. Сделать это можно будет и раньше — по желанию одной из сторон.

"В разделе "Налоги" появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию", — уточняется в сообщении.