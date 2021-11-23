Байден решил участвовать в президентских выборах 2024 года

Нынешний президент США Джо Байден решил принять участие в следующих выборах главы государства, которые намечены на 2024 год. Об этом заявила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

"Да, таковы его намерения", — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Таким образом она подтвердила информацию местных СМИ о том, что 79-летний президент намерен задержаться на своём посту, несмотря на рекордное падение рейтинга.