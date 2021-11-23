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Байден решил участвовать в президентских выборах 2024 года

Ранее о таком же намерении заявлял и бывший глава государства — миллиардер Дональд Трамп.

22 ноября, 22:20

Джо Байден. Фото © Пресс-служба Президента РФ

Нынешний президент США Джо Байден решил принять участие в следующих выборах главы государства, которые намечены на 2024 год. Об этом заявила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки.

"Да, таковы его намерения", — сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Таким образом она подтвердила информацию местных СМИ о том, что 79-летний президент намерен задержаться на своём посту, несмотря на рекордное падение рейтинга.

Опрос показал победу Трампа над Байденом в случае проведения новых выборов

Опрос показал победу Трампа над Байденом в случае проведения новых выборов

Лайф рассказывал, что ранее экс-президент США Дональд Трамп также анонсировал своё участие в грядущих выборах. Он заявлял, что остановить его могут разве что плохие новости от доктора. Бывший американский лидер не может терпеть того, что сейчас делают с США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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