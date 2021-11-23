CNN: США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников
По данным телеканала, также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана.
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Вашингтон рассматривает возможность отправки военных советников США на Украину на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы этой страны. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
Как отмечается, также изучается возможность поставки вооружения, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", миномётов, переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". По данным телеканала, ещё Киеву может быть передано вооружение, которое изначально предназначалось Афганистану. Речь может идти и о вертолётах Ми-17 российского производства, закупленных для Кабула.
В то же время один из собеседников телеканала отметил, что это может быть воспринято Москвой как шаг к эскалации. Параллельно идёт обсуждение возможных санкций в случае, если Россия попытается вторгнуться на Украину.
Ранее Лайф сообщал, что, по данным агентства Bloomberg, власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. При этом публикации с похожим акцентом появлялись в западных СМИ и ранее. Впрочем, даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военные эксперты объяснили, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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