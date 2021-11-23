CNN: США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников

Вашингтон рассматривает возможность отправки военных советников США на Украину на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы этой страны. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, также изучается возможность поставки вооружения, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", миномётов, переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". По данным телеканала, ещё Киеву может быть передано вооружение, которое изначально предназначалось Афганистану. Речь может идти и о вертолётах Ми-17 российского производства, закупленных для Кабула.