Блинкен анонсировал санкции против российской компании и двух судов

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной российской компании, а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2".

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.

О каком втором судне идёт речь, он не уточнил.