Блинкен анонсировал санкции против российской компании и двух судов
Ранее СМИ сообщали, что президент Джо Байден несколько раз отклонял предложения ввести новые ограничения против России.
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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной российской компании, а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2".
"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.
О каком втором судне идёт речь, он не уточнил.
Как рассказывал Лайф, ранее американский портал Politico писал, что в 2021 году президент США Джо Байден три раза отклонял пакет санкций против России. По словам представителей американской администрации, глава США якобы посчитал предложенные ограничительные меры недостаточно жёсткими.
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