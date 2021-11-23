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Блинкен анонсировал санкции против российской компании и двух судов

Ранее СМИ сообщали, что президент Джо Байден несколько раз отклонял предложения ввести новые ограничения против России.

22 ноября, 21:17
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51667720121/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">statephotos</a></p>

Фото © Flickr / statephotos

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против ещё одной российской компании, а также двух судов, которые имеют отношение к "Северному потоку – 2".

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а её судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", — передаёт пресс-служба Госдепа слова Блинкена.

О каком втором судне идёт речь, он не уточнил.

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Как рассказывал Лайф, ранее американский портал Politico писал, что в 2021 году президент США Джо Байден три раза отклонял пакет санкций против России. По словам представителей американской администрации, глава США якобы посчитал предложенные ограничительные меры недостаточно жёсткими.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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