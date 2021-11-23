Пел про себя "Катюшу": Петербуржец завоевал две награды на чемпионате Ironman в ЮАР
По словам Виктора, соревнования проходили в непривычных условиях, с неровными этапами и он себя мотивировал патриотическими нотками.
Фото © Instagram / osokinvictor
Атлет из Санкт-Петербурга Виктор Осокин занял второе место в общем зачёте overall и первое — в группе на чемпионате по триатлону Ironman в ЮАР. Спортсмен поделился своими эмоциями от пережитого.
"Это была знаковая гонка в непривычных условиях, с неровными этапами: был шторм, ветер, дистанцию сокращали, людей выбрасывало, но они продолжали бороться", — заявил Виктор Осокин в беседе с газетой "Петербургский дневник".
На велоэтапе ему удалось занять лидирующую позицию и финишировать первым. Было тяжело психологически. Чтобы войти в привычное эмоциональное состояние, Осокин пел про себя "Катюшу".
"Мотивировал себя патриотическими нотками. Несколько знакомых, которые стояли неподалёку на награждении, не понимали, откуда тут "Катюшу" напевают средь бела дня", — отметил спортсмен.
Ранее Лайф рассказывал, что российские триатлонисты Слепов и Кочеткова победили на соревнованиях Ironman в Петербурге. Тогда подобные международные состязания проходили в РФ впервые. Участники "железной гонки" совершили заплыв на 1,9 км, потом — заезд на велосипедах на 90,1 км, а затем — забег на 21,1 километра.
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