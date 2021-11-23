Атлет из Санкт-Петербурга Виктор Осокин занял второе место в общем зачёте overall и первое — в группе на чемпионате по триатлону Ironman в ЮАР. Спортсмен поделился своими эмоциями от пережитого.

"Это была знаковая гонка в непривычных условиях, с неровными этапами: был шторм, ветер, дистанцию сокращали, людей выбрасывало, но они продолжали бороться", — заявил Виктор Осокин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

На велоэтапе ему удалось занять лидирующую позицию и финишировать первым. Было тяжело психологически. Чтобы войти в привычное эмоциональное состояние, Осокин пел про себя "Катюшу".

"Мотивировал себя патриотическими нотками. Несколько знакомых, которые стояли неподалёку на награждении, не понимали, откуда тут "Катюшу" напевают средь бела дня", — отметил спортсмен.