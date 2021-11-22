Глава МИД Эстонии обозначила сроки введения новых санкций против Белоруссии
Сейчас над окончательным вариантом пакета новых ограничений работают юридические службы Евросоюза.
Эва-Мария Лийметс. Фото © Wikipedia
Европейский союз поставил себе цель ввести новые санкции против Белоруссии к концу ноября. Об этом сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
"Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца. Идёт работа над юридическим оформлением пакета — юридические службы Евросоюза его шлифуют", — передаёт EBR слова Лийметс.
Пока не раскрывается, кого могут коснуться ограничения. По словам главы эстонского МИД, речь идёт как о юридических, так и о физических лицах. Также сообщается, что уже в начале декабря к санкционному пакету присоединятся и США.
"Очень много учреждений и компаний принимали участие в доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию, а оттуда — к внешним границам Европейского союза. На наш взгляд, на эти учреждения, подразделения и предприятия обязательно должны быть наложены санкции, чтобы прекратить их досадную деятельность", — сказала Лийметс.
Лайф напоминает, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Это произошло после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границу было направлено несколько тысяч польских солдат. 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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