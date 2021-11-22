Глава МИД Эстонии обозначила сроки введения новых санкций против Белоруссии

Европейский союз поставил себе цель ввести новые санкции против Белоруссии к концу ноября. Об этом сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Сейчас поставлена цель ввести санкции к концу месяца. Идёт работа над юридическим оформлением пакета — юридические службы Евросоюза его шлифуют", — передаёт EBR слова Лийметс.

Пока не раскрывается, кого могут коснуться ограничения. По словам главы эстонского МИД, речь идёт как о юридических, так и о физических лицах. Также сообщается, что уже в начале декабря к санкционному пакету присоединятся и США.

"Очень много учреждений и компаний принимали участие в доставке нелегальных мигрантов в Белоруссию, а оттуда — к внешним границам Европейского союза. На наш взгляд, на эти учреждения, подразделения и предприятия обязательно должны быть наложены санкции, чтобы прекратить их досадную деятельность", — сказала Лийметс.