В Ленобласти полиция проверила информацию о стрельбе

В Ленинградской области, в городе Кировске, полиция проверила информацию о том, что на улице Ладожской якобы была открыта стрельба по людям. Об этом Лайфу сообщили в местных правоохранительных органах.

Ранее по этому адресу неоднократно поступала информация, которая не находила подтверждения. Например, мужчина сообщал о пожаре или поножовщине, но затем оказывалось, что такого не было. Так произошло и на этот раз. Предположительно, настойчивый заявитель живёт в другом городе.