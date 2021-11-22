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В Ленобласти полиция проверила информацию о стрельбе

Оказалось, по упомянутому адресу часто поступают данные, которые потом не находят подтверждения.

22 ноября, 20:00

Фото © Агентство "Москва" / Денис Воронин

В Ленинградской области, в городе Кировске, полиция проверила информацию о том, что на улице Ладожской якобы была открыта стрельба по людям. Об этом Лайфу сообщили в местных правоохранительных органах.

Ранее по этому адресу неоднократно поступала информация, которая не находила подтверждения. Например, мужчина сообщал о пожаре или поножовщине, но затем оказывалось, что такого не было. Так произошло и на этот раз. Предположительно, настойчивый заявитель живёт в другом городе.

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Ранее Лайф рассказывал, как жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании из-за отказа купить ей еду.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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