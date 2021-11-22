Российские туристы пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Видео © LIFE

Отпускное настроение россиянам, которые отправились на отдых в египетский Шарм-эль-Шейх, подпортили гигантские очереди в аэропорту этого города. Отдыхающим приходится по несколько часов ждать возможности попасть в воздушную гавань. А затем в переполненном здании ещё и не добраться до паспортного контроля.

"Вынуждены толкаться и находиться в стрессе, в ужасе, стоять в этих очередях более пяти часов", — рассказала Лайфу туристка Мария Матвеева.

По мнению путешественников, такое отношение только к российским туристам. По словам Марии, жители Казахстана проходят через отдельные рамки, которые потом пустуют. Она рассказала об одном инциденте в давке: в обморок упал шестилетний ребёнок, а мужчину с ним толпа не пропустила.

"В аэропорту одновременно находится около 500 человек. В аэропорт я приехала к девяти утра, и до двенадцати я не смогла пройти очередь просто на вход в аэропорт, не говоря уже о регистрации", — говорит Матвеева.

Без очередей не пропускают даже беременных женщин. Другая российская туристка, Наталья Балан, находясь в положении, была вынуждена ползти под столами, чтобы успеть на свой рейс. Вместе с ней вылетела её четырёхлетняя дочь, а муж остался воевать с очередями.