Российские туристы пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Одна из них рассказала, как ребёнок потерял сознание, а толпа его семью так и не пропустила, никто не отреагировал.
Российские туристы пожаловались на многочасовые очереди в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Видео © LIFE
Отпускное настроение россиянам, которые отправились на отдых в египетский Шарм-эль-Шейх, подпортили гигантские очереди в аэропорту этого города. Отдыхающим приходится по несколько часов ждать возможности попасть в воздушную гавань. А затем в переполненном здании ещё и не добраться до паспортного контроля.
"Вынуждены толкаться и находиться в стрессе, в ужасе, стоять в этих очередях более пяти часов", — рассказала Лайфу туристка Мария Матвеева.
По мнению путешественников, такое отношение только к российским туристам. По словам Марии, жители Казахстана проходят через отдельные рамки, которые потом пустуют. Она рассказала об одном инциденте в давке: в обморок упал шестилетний ребёнок, а мужчину с ним толпа не пропустила.
"В аэропорту одновременно находится около 500 человек. В аэропорт я приехала к девяти утра, и до двенадцати я не смогла пройти очередь просто на вход в аэропорт, не говоря уже о регистрации", — говорит Матвеева.
Без очередей не пропускают даже беременных женщин. Другая российская туристка, Наталья Балан, находясь в положении, была вынуждена ползти под столами, чтобы успеть на свой рейс. Вместе с ней вылетела её четырёхлетняя дочь, а муж остался воевать с очередями.
А ранее Лайф рассказывал, что в результате массового отравления в египетском AMC Royal Hotel было госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. В результате власти Хургады закрыли отель на двое суток, общее количество пострадавших достигло 47 человек. Также был задержан шеф-повар отеля — туристы предполагают, что инцидент произошёл из-за антисанитарии, царящей в гостинице.
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