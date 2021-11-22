Москвичка выдумала изнасилование, чтобы заставить полицию быстрее найти обидчиков

Как пишет телеграм-канал SHOT, 18-летняя Саша поссорилась со своим парнем, будучи с ним на вписке в квартире на Измайловском проспекте. В пять утра выпившая девушка ушла оттуда, на улице к ней подошли двое мужчин, один из которых попросил закурить. После того как она ответила отказом, незнакомец начал быстро к ней приближаться. Саша оттолкнула его, за что получила удар по лицу и бросилась бежать. Вернувшись в квартиру, она заявила, что её пытались утащить в парк. Вместе с друзьями она позвонила в полицию и добавила в свою версию событий изнасилование. Единственное, чего она не учла, — что её повезут на медицинское освидетельствование, которое и покажет, что сексуального надругательства не было.