Москвичка выдумала изнасилование, чтобы заставить полицию быстрее найти обидчиков
Единственное, чего она не учла, что правоохранительные органы будут собирать доказательную базу — и её выдумка выйдет наружу.
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Незаконный лайфхак придумала юная жительница Москвы — она соврала полицейским об изнасиловании, чтобы сотрудники правоохранительных органов поскорее нашли её обидчиков.
Как пишет телеграм-канал SHOT, 18-летняя Саша поссорилась со своим парнем, будучи с ним на вписке в квартире на Измайловском проспекте. В пять утра выпившая девушка ушла оттуда, на улице к ней подошли двое мужчин, один из которых попросил закурить. После того как она ответила отказом, незнакомец начал быстро к ней приближаться. Саша оттолкнула его, за что получила удар по лицу и бросилась бежать. Вернувшись в квартиру, она заявила, что её пытались утащить в парк. Вместе с друзьями она позвонила в полицию и добавила в свою версию событий изнасилование. Единственное, чего она не учла, — что её повезут на медицинское освидетельствование, которое и покажет, что сексуального надругательства не было.
В итоге Саша написала отказ от ранее озвученных показаний. Есть у истории и плюс — девушка помирилась со своим парнем.
Ранее Лайф рассказывал, что другая москвичка узнала о её изнасиловании из порно в соцсетях. Теперь девушка намерена наказать обидчиков, их уже ищут сотрудники правоохранительных органов.
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