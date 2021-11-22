Гинцбург допустил появление "стерильного иммунитета" благодаря назальной вакцине
Заслон для коронавирусной инфекции будет создан в организме "на уровне входных ворот", отметил учёный.
Фото © "Спутник V"
Вакцина от коронавирусной инфекции в виде назального спрея будет использоваться как дополнительная защита параллельно с основным препаратом, она создаст ещё одно препятствие для ковида. Об этом заявил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, где был создан "Спутник V".
"Когда мы используем "Спутник V" в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создаёт нужный уровень защитных антител <...>", — отметил Гинцбург в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что, когда человек дополнительно будет получать назальную вакцину, у него будет формироваться защита "на уровне входных ворот" — носоглотки.
"У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет", — сказал российский учёный.
Гинцбург пояснил, что это значит: такие люди больше не будут переносчиками коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывается две назальные вакцины.
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