Гинцбург допустил появление "стерильного иммунитета" благодаря назальной вакцине

Вакцина от коронавирусной инфекции в виде назального спрея будет использоваться как дополнительная защита параллельно с основным препаратом, она создаст ещё одно препятствие для ковида. Об этом заявил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, где был создан "Спутник V".

"Когда мы используем "Спутник V" в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создаёт нужный уровень защитных антител <...>", — отметил Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Он добавил, что, когда человек дополнительно будет получать назальную вакцину, у него будет формироваться защита "на уровне входных ворот" — носоглотки.

"У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет", — сказал российский учёный.