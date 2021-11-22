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Гинцбург допустил появление "стерильного иммунитета" благодаря назальной вакцине

Заслон для коронавирусной инфекции будет создан в организме "на уровне входных ворот", отметил учёный.

22 ноября, 19:25
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спутник V"</a></p>

Фото © "Спутник V"

Вакцина от коронавирусной инфекции в виде назального спрея будет использоваться как дополнительная защита параллельно с основным препаратом, она создаст ещё одно препятствие для ковида. Об этом заявил Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи, где был создан "Спутник V".

"Когда мы используем "Спутник V" в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создаёт нужный уровень защитных антител <...>", — отметил Гинцбург в эфире канала "Россия 24".

Он добавил, что, когда человек дополнительно будет получать назальную вакцину, у него будет формироваться защита "на уровне входных ворот" — носоглотки.

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"У таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет", — сказал российский учёный.

Гинцбург пояснил, что это значит: такие люди больше не будут переносчиками коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через шесть-восемь месяцев. Гинцбург прежде отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Стоит отметить, что в России на основе "Спутника V" разрабатывается две назальные вакцины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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