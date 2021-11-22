Диетолог Соломатина рассказала, чем можно заменить икру на новогоднем столе

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Лайфом поделилась, чем можно заменить красную икру на новогоднем столе, которая из-за высокого содержания соли создаёт дополнительную нагрузку на сердце.

"Икра — не самый лучший продукт, потому что это соль, которая будет обеспечивать задержку жидкости, а это значит — дополнительная нагрузка на сердце. Меньше крови будет попадать в мозг, а это значит — недостаток кислорода и питательных веществ. Поэтому с икрой надо быть аккуратней. Ну и к тому же в ней есть консерванты, тот же бензоат натрия", — уточнила специалист.

По словам врача, отличной заменой по питательной ценности будет рыба. Среди морепродуктов специалист отметила селёдку, сайру и скумбрию. Самым лучшим выбором будет печень трески, превосходящая красную икру по содержанию полезных элементов.

"По питательной ценности заменить икру может любая рыба холодных морей. Это может быть селёдка, сайра, и, кстати, сейчас её признали самой богатой по омеге-3 и жирным кислотам. Это может быть также скумбрия. И по самым ценным микроэлементами она ничуть не уступает. Та же "сельдь под шубой" ничуть не хуже по питательной ценности, так как там есть клетчатка и другие микроэлементы. Это даже более сбалансированная еда. Более того, печень трески даже превзойдёт красную икру по содержанию омега-3. И вот этой баночки хватит на всю семью и даже гостей", — рассказала Соломатина.

Напомним, цены на красную икру в России поднялись до исторического максимума. Врач-диетолог также поведала, чем можно заменить данный продукт, чтобы сэкономить деньги. В качестве субститута подойдёт икра минтая или щуки.

"По вкусовым качествам её, конечно, трудновато будет заменить. Можно использовать более дешёвую икру минтая или щучью. Также по вкусовым качествам к икре близка рыба, это могут быть лососёвые", — подытожила Соломатина.