Аналитик Дробиз раскрыл, повысят ли цены на алкоголь перед Новым годом

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз подчеркнул, что повышения цен на алкоголь перед Новым годом не ожидается. Об этом сообщает "Москва 24".

"Никакого подорожания до Нового года быть не может. Нет ни одной причины для этого. Подорожание обычно происходит в первом квартале. Рост ставки акциза", — уточнил специалист.

По словам Дробиза, цены перед новогодними праздниками никогда не повышаются, напротив, распространена практика распродаж.

"Никто и никогда перед Новым годом в мире не повышает цены. Во всём мире идут распродажи любой продукции, и Россия не исключение. И все эти мифы о том, что в России что-то вырастет перед Новым годом, распространяют только недобросовестные люди", — объяснил собеседник издания.



По словам эксперта, сейчас шампанское можно купить примерно за 350–500 рублей. Вино продается за 300–350 рублей. Качественную водку можно приобрести за 300 рублей. Речи о дефиците алкоголя быть не может, уверен он.



"Всякие дефициты вина — это всё ерунда. В мире бог знает сколько запасов алкогольной продукции. В России тоже всё, что могло сыграть, в этом году сыграло. Никакого повышения цен к Новому году не будет. И после Нового года никакого резкого повышения тоже не будет", — подытожил Дробиз.