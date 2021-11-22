"Разоблачительница" Facebook Фрэнсис Хауген попала на обложку Time

После разоблачения администрации "Фейсбука" относительно обращения с пользователями американский журнал Time поместил на обложку своего очередного номера лицо бывшего топ-менеджера соцсети Фрэнсис Хауген. Женщина работала в компании с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований.

Новая обложка представлена на страничке издания в "Твиттере". На снимке портрет Хауген изображён на зелёно-сером фоне. Многие отмечают, что женщина выглядит гораздо мужеподобнее, чем в жизни. Посвящённая ей статья называется "Путь разоблачительницы". В ней журналист Time рассуждает о том, что побудило Фрэнсис начать бить тревогу насчёт "Фейсбука" и к чему это всё приведёт.