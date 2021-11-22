Андрей Леонов, сын народного артиста СССР Евгения Леонова, рассказал, что актриса Нина Русланова поразила его отца исполнением эпизодической роли в фильме "Афоня". Это было настолько ярко, что сыгравший в этой же картине Евгений Павлович с восхищением отозвался о её работе, сообщает телеканал "360".

"Это великая актриса. Если говорят, что незаменимых нет, то есть такие исключения в виде Нины Ивановны Руслановой. Это невосполнимая утрата для советского и российского кинематографа. Я помню, мой папа снимался с ней в фильме "Афоня", буквально кусочек. Но, придя домой, он рассказывал, что она сыграла эпизод так… это было как брошка ювелирная в фильме. Этот эпизод помнят все", — поделился Андрей Леонов.

Напомним, что 21 ноября Актриса Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. В Союзе кинематографистов сообщили, что народная артистка России ушла из жизни после продолжительной болезни. По данным журналистов, 11 ноября Русланову госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Также Андрей Леонов принёс соболезнования родным и близким актрисы.