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"Как брошка ювелирная": Сын Леонова поделился воспоминаниями отца об актёрской игре Нины Руслановой в "Афоне"

Также Андрей Евгеньевич принёс соболезнования родным и близким актрисы, которая умерла на 76-м году жизни.

22 ноября, 18:54
<p>Кадр из фильма "Афоня". Реж. Георгий Данелия / Сценарист Александр Бородянский</p>

Кадр из фильма "Афоня". Реж. Георгий Данелия / Сценарист Александр Бородянский

Андрей Леонов, сын народного артиста СССР Евгения Леонова, рассказал, что актриса Нина Русланова поразила его отца исполнением эпизодической роли в фильме "Афоня". Это было настолько ярко, что сыгравший в этой же картине Евгений Павлович с восхищением отозвался о её работе, сообщает телеканал "360".

"Это великая актриса. Если говорят, что незаменимых нет, то есть такие исключения в виде Нины Ивановны Руслановой. Это невосполнимая утрата для советского и российского кинематографа. Я помню, мой папа снимался с ней в фильме "Афоня", буквально кусочек. Но, придя домой, он рассказывал, что она сыграла эпизод так… это было как брошка ювелирная в фильме. Этот эпизод помнят все", — поделился Андрей Леонов.

Напомним, что 21 ноября Актриса Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. В Союзе кинематографистов сообщили, что народная артистка России ушла из жизни после продолжительной болезни. По данным журналистов, 11 ноября Русланову госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

Также Андрей Леонов принёс соболезнования родным и близким актрисы.

Глава Комиссии МГД по культуре Герасимов: Память о Руслановой должна быть увековечена

Глава Комиссии МГД по культуре Герасимов: Память о Руслановой должна быть увековечена

Ранее воспоминаниями об актрисе поделился композитор Владимир Дашкевич. Заслуженный деятель искусств РФ отметил, что Русланова "замечательно играла все мелочи", обдумывала каждую деталь своей работы.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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