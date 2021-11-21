Глава Комиссии МГД по культуре Герасимов: Память о Руслановой должна быть увековечена
Депутат Мосгордумы, актёр театра и кино отметил, что у артистки была непростая судьба.
Нина Русланова. Фото © Kino-teatr.ru
В Москве могут увековечить память народной артистки России Нины Руслановой, которая ушла из жизни 21 ноября. Об этом сообщил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Нина была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у неё непростая судьба. Конечно, память о ней должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие", — цитирует Герасимова ТАСС.
Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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