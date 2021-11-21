Глава Комиссии МГД по культуре Герасимов: Память о Руслановой должна быть увековечена

В Москве могут увековечить память народной артистки России Нины Руслановой, которая ушла из жизни 21 ноября. Об этом сообщил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Нина была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у неё непростая судьба. Конечно, память о ней должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие", — цитирует Герасимова ТАСС.