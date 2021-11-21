Садальский — о смерти Нины Руслановой: Несмотря на болезнь, пыталась держаться
Актёр рассказал, что Нина Ивановна по старой привычке звонила ему на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик.
Станислав Садальский и Нина Русланова. Фото © Facebook / stas.sadalskij
Актриса Нина Русланова, о смерти которой стало известно вечером в воскресенье, старалась держаться, несмотря на продолжительную и тяжёлую болезнь. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.
"Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!" С потерей родных укорачивается наша жизнь — они уходят, забирая из нас своё время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше? Прощай, дорогая, прости", — написал Садальский в "Фейсбуке".
Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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