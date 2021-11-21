Садальский — о смерти Нины Руслановой: Несмотря на болезнь, пыталась держаться

Актриса Нина Русланова, о смерти которой стало известно вечером в воскресенье, старалась держаться, несмотря на продолжительную и тяжёлую болезнь. Об этом рассказал актёр Станислав Садальский.

"Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик!" С потерей родных укорачивается наша жизнь — они уходят, забирая из нас своё время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости… Что дальше? Прощай, дорогая, прости", — написал Садальский в "Фейсбуке".

Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни.