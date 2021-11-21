В Петербург доставили 270 тысяч доз вакцины "Спутник лайт"

В Санкт-Петербург поступили новые партии вакцины от CoViD-19 "Спутник лайт" в количестве 270 тысяч доз, сообщает пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.

"Поступившие сегодня партии вакцины предназначены для бесплатной вакцинации граждан РФ. Согласно обновлённой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ, вакцину "Спутник лайт" рекомендовано использовать для пациентов, перенёсших CoViD-19, спустя шесть месяцев или для вакцинированных ранее любой вакциной для профилактики CoViD-19", — говорится в сообщении.

В Петербурге нарастают темпы вакцинации. Однако для формирования коллективного иммунитета необходимо сохранять высокие ежедневные показатели вакцинации и ревакцинации. На данный момент 2 108 890 человек полностью закончили цикл вакцинации. Количество ревакцинированных — 113 154 человека.