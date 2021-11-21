Путин рассказал, как ему запретили одновременно делать прививки от гриппа и ковида
Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с их применением сейчас.
Фото © ТАСС / Лев Федосеев
Одновременная вакцинация от ковида и гриппа значительно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства в ходе разговора рассказал о своей первой прививке от коронавируса полгода назад и рекомендациях врачей не делать сразу прививку против гриппа и поинтересовался, как обстоят дела сейчас с применением этих вакцин.
"Говорили, что нужно обязательно сделать как минимум через месяц, месяц должно быть, срок от прививки против коронавируса и потом против гриппа. Или наоборот: сначала против гриппа, потом месяц подождать и против коронавируса", — пояснил президент.
Логунов ответил, что есть два сценария: либо снижение эффективности вакцин, либо они друг друга усиливают, и исследования показали именно усиление гриппозной вакцины при одновременной прививке "Спутником V". По его оценке, оптимально применение вакцин с интервалом в две недели. Логунов добавил, что последовательность введения вакцин в этом случае не имеет значения.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V".
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