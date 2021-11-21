Путин рассказал, как ему запретили одновременно делать прививки от гриппа и ковида

Одновременная вакцинация от ковида и гриппа значительно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства в ходе разговора рассказал о своей первой прививке от коронавируса полгода назад и рекомендациях врачей не делать сразу прививку против гриппа и поинтересовался, как обстоят дела сейчас с применением этих вакцин.

"Говорили, что нужно обязательно сделать как минимум через месяц, месяц должно быть, срок от прививки против коронавируса и потом против гриппа. Или наоборот: сначала против гриппа, потом месяц подождать и против коронавируса", — пояснил президент.

Логунов ответил, что есть два сценария: либо снижение эффективности вакцин, либо они друг друга усиливают, и исследования показали именно усиление гриппозной вакцины при одновременной прививке "Спутником V". По его оценке, оптимально применение вакцин с интервалом в две недели. Логунов добавил, что последовательность введения вакцин в этом случае не имеет значения.