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Путин рассказал, как ему запретили одновременно делать прививки от гриппа и ковида

Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с их применением сейчас.

21 ноября, 18:08
<p>Фото © ТАСС / Лев Федосеев</p>

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Одновременная вакцинация от ковида и гриппа значительно усиливает эффективность гриппозной вакцины. Об этом рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства в ходе разговора рассказал о своей первой прививке от коронавируса полгода назад и рекомендациях врачей не делать сразу прививку против гриппа и поинтересовался, как обстоят дела сейчас с применением этих вакцин.

"Говорили, что нужно обязательно сделать как минимум через месяц, месяц должно быть, срок от прививки против коронавируса и потом против гриппа. Или наоборот: сначала против гриппа, потом месяц подождать и против коронавируса", — пояснил президент.

Логунов ответил, что есть два сценария: либо снижение эффективности вакцин, либо они друг друга усиливают, и исследования показали именно усиление гриппозной вакцины при одновременной прививке "Спутником V". По его оценке, оптимально применение вакцин с интервалом в две недели. Логунов добавил, что последовательность введения вакцин в этом случае не имеет значения.

Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса

Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V".

"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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