Замглавы центра Гамалеи назвал преимущества назальной вакцины от ковида
По словам Логунова, её использование позволит создать дополнительную иммунную защиту в верхних дыхательных путях.
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Назальная вакцина от коронавирусной инфекции показывает минимум побочных эффектов, сообщил в воскресенье заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Использование назальной вакцины удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Путин сообщил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от ковида. Логунов разрешил, однако уточнил, что нужно будет подписать добровольное согласие на вакцинацию.
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