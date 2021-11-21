Замглавы центра Гамалеи назвал преимущества назальной вакцины от ковида

"Использование назальной вакцины удобно для вакцинации, это безболезненно, с абсолютным минимумом побочных эффектов. И плюс мы будем достигать самого важного: после первичной вакцинации парентерально у нас будет системный иммунитет, после дополнительной интраназальной иммунизации у нас будет создаваться дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.