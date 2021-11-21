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Замглавы центра Гамалеи назвал сроки регистрации лекарства от ковида из антител

Разработка находится в высокой степени готовности, скоро начнутся клинические исследования.

21 ноября, 17:24

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Фото © Kremlin

Российский препарат от ковида на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение трёх-пяти месяцев. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"В центре имени Гамалеи ведётся два направления. Первое — это направление с моноклональными антителами. Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — три-пять — можно получить одобрение", — уточнил учёный.

Центр Гамалеи разрабатывает лекарство от ковида из антител

Центр Гамалеи разрабатывает лекарство от ковида из антител

Многие специалисты прежде отмечали, что специализированное лекарство против ковида ещё не создано. Так, главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в конце октября заявил, что подходы и методы лечения CoViD-19 меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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