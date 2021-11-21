Замглавы центра Гамалеи назвал сроки регистрации лекарства от ковида из антител

Российский препарат от ковида на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение трёх-пяти месяцев. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"В центре имени Гамалеи ведётся два направления. Первое — это направление с моноклональными антителами. Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — три-пять — можно получить одобрение", — уточнил учёный.