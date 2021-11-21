Замглавы центра Гамалеи назвал сроки регистрации лекарства от ковида из антител
Разработка находится в высокой степени готовности, скоро начнутся клинические исследования.
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Фото © Kremlin
Российский препарат от ковида на основе моноклональных антител может быть зарегистрирован в течение трёх-пяти месяцев. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель директора НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов.
"В центре имени Гамалеи ведётся два направления. Первое — это направление с моноклональными антителами. Препарат уже в высокой степени готовности. В ближайшее время мы уже выходим в клинические исследования. Я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение. И надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев — три-пять — можно получить одобрение", — уточнил учёный.
Многие специалисты прежде отмечали, что специализированное лекарство против ковида ещё не создано. Так, главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в конце октября заявил, что подходы и методы лечения CoViD-19 меняются, но речь идёт о лечении осложнений вируса, а не его самого.
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