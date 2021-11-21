Замглавы центра Гамалеи рассказал о сроках для ревакцинации от ковида

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции может войти в список ежегодных прививок. При этом повторная прививка будет рекомендована раз в год, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.