Замглавы центра Гамалеи рассказал о сроках для ревакцинации от ковида
При благоприятной эпидемиологической обстановке в стране интервалы между прививками можно увеличить.
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции может войти в список ежегодных прививок. При этом повторная прививка будет рекомендована раз в год, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве ревакцинацию прошло 50% ранее привитых жителей. Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Это срок, рекомендованный Минздравом для повторного посещения прививочного кабинета.
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