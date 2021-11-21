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Замглавы центра Гамалеи рассказал о сроках для ревакцинации от ковида

При благоприятной эпидемиологической обстановке в стране интервалы между прививками можно увеличить.

21 ноября, 17:08
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции может войти в список ежегодных прививок. При этом повторная прививка будет рекомендована раз в год, сообщил замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

"В условиях, когда у нас нет такого большого эпидемиологического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве ревакцинацию прошло 50% ранее привитых жителей. Речь о тех, кто первый курс получения инъекций прошёл более полугода назад. Это срок, рекомендованный Минздравом для повторного посещения прививочного кабинета.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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