Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации "Спутником лайт"
Главе государства сделали третью прививку всего два часа назад.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо себя чувствует после ревакцинации от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник лайт". Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально", — отметил глава государства.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал. Это "Спутник V".
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