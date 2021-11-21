Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации "Спутником лайт"

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо себя чувствует после ревакцинации от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник лайт". Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально", — отметил глава государства.