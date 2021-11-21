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Путин рассказал о самочувствии после ревакцинации "Спутником лайт"

Главе государства сделали третью прививку всего два часа назад.

21 ноября, 16:53
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин заявил, что хорошо себя чувствует после ревакцинации от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник лайт". Об этом он рассказал на встрече с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально", — отметил глава государства.

Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса

Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал. Это "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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