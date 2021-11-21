Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса
Ранее глава государства рассказал, как легче всего перенести прививку.
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Президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — "Спутником лайт". Это уже называется ревакцинация. Что касается безболезненности, я два часа назад сделал, ничего не чувствую", — рассказал президент о своих ощущениях.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V".
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