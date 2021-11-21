Путин прошёл ревакцинацию от коронавируса

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Президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Об этом он сообщил на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё одну прививку — "Спутником лайт". Это уже называется ревакцинация. Что касается безболезненности, я два часа назад сделал, ничего не чувствую", — рассказал президент о своих ощущениях.