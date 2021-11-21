Что такое микроизмены и как они незаметно убивают любовь

Каждый для себя по-своему определяет, что такое измена. Однако лучше заранее обговорить этот аспект отношений с партнёром, у которого может оказаться мнение, отличное от вашего. Врач-психотерапевт Ханна Полл рассказала, что микроизмены — это сложный вид флирта, в основе которого лежит сокрытие информации.

По словам специалиста, утаивание — ключ к неверности, пишет indy100. Подсознательно вы понимаете, что совершаете нечто запретное, поэтому стараетесь скрыть свои поступки от партнёра. Например, не говорите, что ночью переписывались с бывшим. Кто-то может возразить, что некоторые люди просто кокетливы от природы. Однако эту особенность тоже следует заранее обсудить с партнёром и обозначить границы для каждого, которые не позволено пересекать.

Если вы или ваш партнёр от природы кокетливы, это следует обсудить, чтобы можно было избежать микрообмана или непреднамеренного причинения вреда своему избраннику. <...> Если вы или ваш партнёр знаете о границе и намеренно её пересекаете, возникают конфликты и обиды Ханна Полл

Микроизмены стали проще и доступнее в эпоху соцсетей, когда можно тайно лайкнуть чужое откровенное фото или послать кому-то исчезающий интимный кадр в "Инстаграме". Консультант по отношениям Кларисса Сильва, изучающая проблемы поведения, объяснила, что микроизмены могут быть вызваны неудовлетворённостью в отношениях, чувством одиночества или потерей интереса. При этом то, что начиналось как невинный флирт, может перерасти в полномасштабный обман. Специалисты составили список примеров микроизмен, которые в итоге могут разрушить отношения.

Вы отключаете оповещения, тщательно скрываете или удаляете фото и переписку в соцсетях и информацию о звонках, чтобы ваш партнёр их не увидел. Активно проявляете внимание к кому-то в соцсетях или уделяете больше времени другому человеку, забыв о партнёре. Делитесь своими сексуальными предпочтениями, подкрепляя слова фотографиями. Продолжаете тайно общаться с бывшим или с другим человеком, с которым у вас была романтическая или сексуальная связь, даже несмотря на то, что ваш нынешний партнёр против. Пересматриваете старые совместные фото и видео с бывшими. Прихорашиваетесь, зная, что встретите человека, который вам симпатичен и от которого хотите внимания. Умалчиваете о том, кто будет на мероприятии, на которое вы идёте без партнёра.