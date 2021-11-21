Что такое микроизмены и как они незаметно убивают любовь
Вы можете ходить по тонкому льду доверия, не замечая, как разрушаете отношения.
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Каждый для себя по-своему определяет, что такое измена. Однако лучше заранее обговорить этот аспект отношений с партнёром, у которого может оказаться мнение, отличное от вашего. Врач-психотерапевт Ханна Полл рассказала, что микроизмены — это сложный вид флирта, в основе которого лежит сокрытие информации.
По словам специалиста, утаивание — ключ к неверности, пишет indy100. Подсознательно вы понимаете, что совершаете нечто запретное, поэтому стараетесь скрыть свои поступки от партнёра. Например, не говорите, что ночью переписывались с бывшим. Кто-то может возразить, что некоторые люди просто кокетливы от природы. Однако эту особенность тоже следует заранее обсудить с партнёром и обозначить границы для каждого, которые не позволено пересекать.
Если вы или ваш партнёр от природы кокетливы, это следует обсудить, чтобы можно было избежать микрообмана или непреднамеренного причинения вреда своему избраннику. <...> Если вы или ваш партнёр знаете о границе и намеренно её пересекаете, возникают конфликты и обиды
Микроизмены стали проще и доступнее в эпоху соцсетей, когда можно тайно лайкнуть чужое откровенное фото или послать кому-то исчезающий интимный кадр в "Инстаграме". Консультант по отношениям Кларисса Сильва, изучающая проблемы поведения, объяснила, что микроизмены могут быть вызваны неудовлетворённостью в отношениях, чувством одиночества или потерей интереса. При этом то, что начиналось как невинный флирт, может перерасти в полномасштабный обман. Специалисты составили список примеров микроизмен, которые в итоге могут разрушить отношения.
- Вы отключаете оповещения, тщательно скрываете или удаляете фото и переписку в соцсетях и информацию о звонках, чтобы ваш партнёр их не увидел.
- Активно проявляете внимание к кому-то в соцсетях или уделяете больше времени другому человеку, забыв о партнёре.
- Делитесь своими сексуальными предпочтениями, подкрепляя слова фотографиями.
- Продолжаете тайно общаться с бывшим или с другим человеком, с которым у вас была романтическая или сексуальная связь, даже несмотря на то, что ваш нынешний партнёр против.
- Пересматриваете старые совместные фото и видео с бывшими.
- Прихорашиваетесь, зная, что встретите человека, который вам симпатичен и от которого хотите внимания.
- Умалчиваете о том, кто будет на мероприятии, на которое вы идёте без партнёра.
Кларисса Сильва предлагает представить, что почувствовали бы вы и ваш партнёр, если бы вы с ним обменялись телефонами. Если вас обоих всё устроит, то отлично. Если нет, то стоит честно обсудить все претензии. Однако если избранник скрывает или отрицает своё поведение, пытается манипулировать вами и подавлять, то лучшим выходом является разрыв отношений.
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