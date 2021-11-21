Во Франции началась пятая волна коронавируса
Ежедневно в стране выявляют порядка 17 тысяч новых случаев заражения.
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Во Франции стремительные темпы набирает пятая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель правительства страны Габриэль Атталь.
"Сейчас у нас [сложная] ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тысяч случаев ежедневно", — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.
Атталь добавил, что Франция немного раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации. На вопрос о планах по введению дополнительных ограничений в стране он не ответил.
А ранее Лайф рассказывал, что по Европе прокатилась волна протестов из-за введения антиковидных ограничений в ряде стран. Так, в Нидерландах в Роттердаме в ходе беспорядков со стрельбой задержали 50 человек. Также противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии. Полицейские успокаивали участников митинга при помощи силы. Несколько человек пострадали.
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