Во Франции началась пятая волна коронавируса

Во Франции стремительные темпы набирает пятая волна коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель правительства страны Габриэль Атталь.

"Сейчас у нас [сложная] ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тысяч случаев ежедневно", — сказал он в эфире радиостанции Europe 1.

Атталь добавил, что Франция немного раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации. На вопрос о планах по введению дополнительных ограничений в стране он не ответил.