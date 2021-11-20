В Роттердаме в ходе беспорядков со стрельбой задержали 50 человек

В ходе беспорядков после митинга против коронавирусных ограничений в Роттердаме были задержаны по меньшей мере 50 человек, двое получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила голландская полиция.

MAN SHOT? Video emerges purporting to show police shooting a man in Rotterdam following unrest over the county’s Covid mandates.



pic.twitter.com/5IGOmWTi5Z — Election Wizard (@ElectionWiz) November 20, 2021

"На данный момент задержано более 50 человек. Около половины из них — несовершеннолетние", — заявили в органах.

Спецподразделение голландской полиции начало выяснять, кем и при каких обстоятельствах на митинге использовалось огнестрельное оружие. Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Стражи порядка уточнили, что травмы получили и многие правоохранители, когда протестующие начали бросать в них камни и запускать в их сторону фейерверки. Несколько сотрудников были госпитализированы.

Причиной недовольства протестующих стали новые коронавирусные ограничения, а также заявление властей о введении пропуска, который будет выдаваться всем переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию, кроме владельцев отрицательного теста на ковид.