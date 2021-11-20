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В Роттердаме в ходе беспорядков со стрельбой задержали 50 человек

Участниками протестов были подожжены как минимум четыре полицейские машины.

20 ноября, 16:04
<p>Фото © Twiter / <a href="https://twitter.com/silver_bakk/status/1461834684195872773?s=28" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SilverBakk</a></p>

Фото © Twiter / SilverBakk

В ходе беспорядков после митинга против коронавирусных ограничений в Роттердаме были задержаны по меньшей мере 50 человек, двое получили огнестрельные ранения. Об этом сообщила голландская полиция.

"На данный момент задержано более 50 человек. Около половины из них — несовершеннолетние", — заявили в органах.

Спецподразделение голландской полиции начало выяснять, кем и при каких обстоятельствах на митинге использовалось огнестрельное оружие. Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Стражи порядка уточнили, что травмы получили и многие правоохранители, когда протестующие начали бросать в них камни и запускать в их сторону фейерверки. Несколько сотрудников были госпитализированы.

Причиной недовольства протестующих стали новые коронавирусные ограничения, а также заявление властей о введении пропуска, который будет выдаваться всем переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию, кроме владельцев отрицательного теста на ковид.

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Горящие машины и стрельба из фейерверков: Протесты против ковидных ограничений в Нидерландах переросли в массовые беспорядки

Ранее противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии. Полицейские успокаивали участников митинга при помощи силы. Несколько человек пострадали.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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