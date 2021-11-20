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О чём говорят пациенты хосписа перед тем, как уйти

Что-то может показаться очевидным, а другое, напротив, разобьёт сердце любому.

20 ноября, 12:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Джули Макфадден работает медсестрой в одном из лос-анджелесских хосписов уже пять лет и часто делится своим опытом с пользователями "Тиктока". Она рассказывает, как проходят дни больных в подобных учреждениях, развеивает мифы и предрассудки. А недавно в своём профиле девушка подняла действительно глубокую тему, которая волнует и здоровых людей.

Кадры из видео © TikTok / hospicenursejulie

В разговоре с журналистами The Sun медсестра призналась, что больше всего в её работе ей нравится рассказывать пациентам и их семьям о феномене смерти и поддерживать их в один из самых тяжёлых моментов жизни. Главное, по мнению Джули, — дать людям понять, что именно их ждёт, когда уйдёт их близкий человек.

Перед самой смертью обычно люди всегда что-то говорят. Чаще всего это "Я тебя люблю" или же они зовут маму или папу, которых к тому моменту уже давно нет в живых

Джули Макфадден

Кадры из видео © TikTok / hospicenursejulie

Кадры из видео © TikTok / hospicenursejulie

Также девушка рассказала, что может испытывать пациент хосписа во время смерти. Что точно нужно знать — у персонала всегда есть медикаменты, которые помогут свести боль и даже малейшие неприятные ощущения к нулю. Так что беспокоиться о том, что близкий человек умрёт в муках, не придётся.

Симптомы фазы активного умирания включают изменения в сознании — человек перестаёт понимать, что происходит, — в дыхании, появляются пятна и выделения. Это вполне нормально и вовсе НЕ болезненно или неприятно. Наши тела заботятся о себе в конце жизни, так что чем меньше мы вмешиваемся, тем лучше

Джули Макфадден

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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